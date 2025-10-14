"Little Pieces of Marmelade", o Lpom, per abbreviare. Chi non se li ricorda. Da Filottrano sono arrivati alla vetta televisiva e musicale. Sono DD aka Daniele Ciuffreda (voce, batteria, pianoforte, synth) e Frankie Wah, Francesco Antinori (chitarra, basso, synth, seconda voce). Potente ed energico, quello dei Lpom è un rock contemporaneo con contaminazioni pop-noise, newpunk, blues e psichedeliche. Nel 2020 partecipano a "X Factor" conquistando il secondo posto mentre nel 2021 sono in tour nei club italiani registrando numeri sold out. La loro carriera è decollata e qualche giorno fa è uscito il loro nuovo album. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il nuovo album il più libero e vero"