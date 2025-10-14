Il Nobel Parisi scrive al ministero per rifiutare l’incarico nella commissione sul doping

Il professore era stato nominato per sbaglio, al posto del rettore dell’Università del Foro Italico. Oggi ha ringraziato e si è fatto da parte, dicendo di non essere un esperto della materia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

