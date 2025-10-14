Il Nobel Parisi scrive al ministero per rifiutare l’incarico nella commissione sul doping

Repubblica.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professore era stato nominato per sbaglio, al posto del rettore dell’Università del Foro Italico. Oggi ha ringraziato e si è fatto da parte, dicendo di non essere un esperto della materia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

nobel parisi scrive ministeroUn Parisi (non) vale l'altro. Il nuovo inciampo del ministero di Schillaci - Il ministero della Salute nomina per sbaglio Giorgio Parisi al posto del medico dello sport Attilio Parisi alla guida della commissione antidopin ... Lo riporta ilfoglio.it

Il fisico premio Nobel anziché il medico per il Comitato antidoping: l’affaire Parisi al ministero della Salute (che poi si scusa) - Scambio di persona: Giorgio Parisi premio Nobel nel 2021 nominato per errore al posto di Attilio Parisi, rettore dell'Università di Roma Foro Italico ... Come scrive quotidiano.net

nobel parisi scrive ministeroMinistero della Salute: il Nobel Giorgio Parisi nominato per sbaglio alla presidenza della commissione antidoping - Un errore di persona al Ministero della Salute ha portato alla nomina del Nobel Giorgio Parisi alla presidenza della commissione antidoping. lanotiziagiornale.it scrive

