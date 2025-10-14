Il nipote le rende la vita impossibile allontanato da casa

Genovatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vessazioni, condotte aggressive, compulsive e oscene. È quanto subito da una donna anziana da parte del nipote convivente. Una situazione, che è arrivata agli uffici della Procura della Repubblica di Genova tramite i servizi sociali e che è stata presa in carico dal nucleo fasce deboli della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

