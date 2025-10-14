Il Natale è già arrivato e quest’anno sarà MINI | non ci posso credere

Un Natale in formato mini, incredibile ma vero: cosa dobbiamo aspettarci quest’anno per le festività Siamo soltanto alla metà di ottobre, è vero, con un clima ancora molto gradevole e non troppo distante da quello estivo. Ma in men che non si dica inizieremo ad avvicinarci a marce forzate alle vacanze di Natale. Tra non. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Il Natale è già arrivato e quest’anno sarà MINI: non ci posso credere

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È arrivato il momento di pensare alla cena di Natale! Non stiamo scherzando, non è mai troppo presto! Che sia aziendale, tra amici o per altre ricorrenze speciali, il nostro locale è pronto ad accoglierti con soluzioni su misura. Sale private riservate Un amp - facebook.com Vai su Facebook

Babbo Natale in carrozza è arrivato in piazza - Centro sbarrato ieri pomeriggio: l’entrata era solo per i bimbi e i loro genitori perché il Natale è la loro festa. Segnala ilrestodelcarlino.it

Babbo Natale è arrivato al Gemelli in Ferrari - La solidarietà del Natale è arrivata in Ferrari presso il policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove il Ferrari Club Passione Rossa, in collaborazione con Leonardo Hotels, ha portato sacchi di regali ... ansa.it scrive