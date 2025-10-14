Il Napoli blinda Anguissa pronto il rinnovo del contratto

Il camerunense vicino al rinnovo con gli azzurri. Il centrocampista azzurro Frank Zambo Anguissa è vicino al rinnovo del suo contratto con il club di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Altre letture consigliate

Il Napoli blinda Amir Rrahmani e Frank Anguissa Come riportato da Tuttosport, è stato praticamente raggiunta l'intesa per i prolungamenti dei contratti dei due perni della squadra di Conte: per il centrale kosovaro accordo fino al 2028 con opzione per il 20 - facebook.com Vai su Facebook

Il Napoli blinda Ambrosino: rinnovo in arrivo Secondo quanto riportato in esclusiva da @Pasquale89G, il Napoli avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2030 di Ambrosino Per lui un contratto da 300mila euro bonus inclusi. La firma arriverà già nei - X Vai su X

Napoli, Rrahmani rinnova. Poi Anguissa - Con il centrocampista avviata la trattativa: c’è ottimismo ... Segnala tuttosport.com

Napoli, rinnovi in vista per Anguissa e Rrahmani: il decreto crescita dà una mano a De Laurentiis - Sono in dirittura d'arrivo i rinnovi per due pilastri della compagine azzurra: Anguissa e Rrahmani. Scrive ilnapolista.it

Anguissa Napoli, rinnovo sempre più vicino: le cifre e i dettagli - Ecco le ultime novità Il legame tra Anguissa e il Napoli è destinato a proseguire ancora a lu ... calcionews24.com scrive