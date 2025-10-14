Il Napoli blinda Anguissa pronto il rinnovo del contratto

Forzazzurri.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il camerunense vicino al rinnovo con gli azzurri. Il centrocampista azzurro Frank Zambo Anguissa è vicino al rinnovo del suo contratto con il club di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

