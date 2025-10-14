Il mutuo e le firme contraffatte La storia dei fratelli Ramponi | ecco perché hanno scatenato l' inferno di Castel d' Azzano
Sostenevano di essere stati "ingannati" e che la sentenza del Tribunale che li sfrattava dal casolare era sbagliata, i tre fratelli Ramponi, Franco, Dino e Maria Luisa, agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari, responsabili dell’esplosione che nelle prime ore di oggi ha causato la morte di tre carabinieri e il ferimento di 15 persone. La vicenda nasce da un mutuo che avrebbero. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
Città Futura. . Quante chiacchiere sul Campo Sportivo Comunale di #ViaSardegna! Il sindaco si risente e se la prende per un’iniziativa di cittadini che raccolgono firme per sollecitarlo all’apertura del campo, attacca la nostra opposizione che critica le procedur - facebook.com Vai su Facebook
Il mutuo e le firme "contraffatte". La storia dei fratelli Ramponi: ecco perché hanno scatenato l'inferno di Castel d'Azzano - Sostenevano di essere stati "ingannati" e che la sentenza del Tribunale che li sfrattava dal casolare era sbagliata ... Riporta gazzettadelsud.it