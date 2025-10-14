"Di un luogo dove i musei della città convergano, Cesena candidata capitale della cultura ha molto bisogno". Lo afferma l’ex dirigente a Urbanistica e Cultura del comune di Cesena, architetto Giampiero Teodorani, tra gli intellettuali battitori liberi che negli anni hanno espresso critiche e sollecitazioni sulle politiche culturali della città, fuori dal pensiero dominante. Teodorani, lei parla ancora del Museo della città? "E di che altro? Mica si è fatto". Ma è derubricato da più lustri dalla agenda politica. "Una delibera approvata dalla giunta Conti nel 2006, dopo che qualche anno prima il Comune aveva acquisito i locali di Sant’Agostino farci per il Museo della città, indirizzava verso il sistema museale dando unitarietà alle proposte espositive". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Museo della città mai realizzato: "Gli spazi espositivi frammentati sono il nostro punto debole"