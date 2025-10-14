Il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli chiuso per protesta dai commercianti dopo il blitz dei vigili

La protesta dei commercianti di Largo Maradona dopo il blitz dei vigili: "Noi rispettiamo le regole. Le istituzioni ci aiutino a trovare una soluzione per riaprire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Napoli, sequestro al murales di Maradona: «Non lo riapriremo più, resta chiuso per protesta» - facebook.com Vai su Facebook

Il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli chiuso per protesta dai commercianti dopo il blitz dei vigili - La protesta dei commercianti di Largo Maradona dopo il blitz dei vigili: “Noi rispettiamo le regole. Da fanpage.it

Quartieri Spagnoli, blitz al murales di Maradona: sequestrate magliette e gadget ispirati al Pibe de Oro - Quella di oggi è stata una giornata di blitz e sequestri al murales di Maradona presso i quartieri spagnoli nel cuore di Napoli. Lo riporta ilnapolista.it

Napoli, sequestri al murale di Maradona. Commercianti: “Se chiudiamo noi si spegne intero quartiere” - Nei Quartieri Spagnoli, cuore di Largo Maradona, la Polizia Municipale di Napoli ha posto sotto ... Secondo pupia.tv