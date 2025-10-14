Il movimento cresce e tutto il mondo guarda a Gaza mai stato così
Domenica alla Garbatella le vedevamo già le persone radunarsi davanti al grande schermo, mentre accompagnavamo Jeremy Corbyn per le strade assolate del quartiere diretti al dibattito con Irene Montero e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Tra Tel Aviv, Jaffa e Gerusalemme cresce la protesta contro Netanyahu. L’ex pilota Guy Poran guida un movimento con migliaia di militari e civili: «A Gaza stanno facendo cose immorali, è un crimine contro l'umanità quello che sta succedendo». #PresaDirett - X Vai su X
Giubileo dei giovani: Movimento giovanile salesiano, in 5.000 da tutto il mondo a Roma per il Sym Jubilee - 000 giovani legati al Movimento giovanile salesiano, provenienti da 33 Paesi (Mgs, Sym nella sigla internazionale), si incontreranno a Roma per vivere il Giubileo dei ... Si legge su agensir.it
Porto di Napoli, cresce la cantieristica: «Navi da tutto il mondo qui per il restyling» - Il montaggio fotografico dice tutto e lo ha voluto Anna Ummarino, imprenditrice, presidente di Nuova Meccanica Navale, una società ... Da ilmattino.it
Il movimento #MeToo arriva nel mondo dei fumetti - In principio fu l’attrice Alyssa Milano, che usando il motto dell’attivista Tarana Burke avrebbe incendiato Hollywood finendo per bruciare personaggi come Harvey Weinstein. Si legge su ilmanifesto.it