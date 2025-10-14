Il mostro del Circeo si laurea in legge | Angelo Izzo ha scelto una tesi sulla giustizia il voto è 92 110
A cinquant’anni dal massacro del Circeo e a venti dal delitto di Ferrazzano, Angelo Izzo si è laureato. Secondo quanto apprende l’ Adnkrono s, l’autore – insieme a Gianni Guido e Andrea Ghira – del delitto costato la vita nel 1975 alla 19enne Rosaria Lopez e, nel 2005, dell’uccisione di Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano, questa mattina è diventato dottore in Giurisprudenza con il punteggio di 92 su 110. Angelo Izzo, il Circeo e la laurea in legge. Davanti ai professori dell’università Roma Tre, tra i quali il relatore Paolo Alvazzi Del Frate, che per l’occasione lo hanno raggiunto nel carcere di Velletri dove è detenuto, il settantenne Izzo ha discusso la tesi dal titolo ‘Il lato oscuro dell’illuminismo giuridico ‘. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Nel paese in provincia di Campobasso il mostro del Circeo tornò ad uccidere: Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano, rispettivamente moglie e figlia di Giovanni Maiorano, ex affiliato (poi pentito) della Sacra corona unita
