Il monito del Nobel Aghion | L’Europa deve svegliarsi o perderà la corsa tecnologica

Philippe Aghion L’economista francese Philippe Aghion, appena insignito del Premio Nobel per l’Economia 2025, ha lanciato un allarme severo sull’Europa, accusandola di aver perso terreno nella sfida tecnologica globale con Stati Uniti e Cina. Di fronte a un panorama dominato da innovazioni rivoluzionarie oltreoceano, il Vecchio Continente rischia di restare marginale se non saprà cambiare rotta. Europa arrancante nella corsa all’innovazione tecnologica. Intervenuto a France 2, Aghion ha descritto un’Europa che rincorre con innovazioni di carattere incrementale rispetto alle “scosse tecnologiche” che da decenni animano Usa e Cina. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Il monito del Nobel Aghion: “L’Europa deve svegliarsi o perderà la corsa tecnologica”

