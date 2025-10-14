Il mondo di Trump | il diritto internazionale e gli accordi ad personam

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima il discorso alla Knesset, poi la firma in Egitto: è il giorno di Trump in cui il presidente USA si prende la gloria ma lascia irrisolti tanti nodi. Uno su tutti una pace duratura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

mondo trump diritto internazionaleIl piano in venti punti su Gaza è una pietra tombale sul diritto internazionale: perché oggi vince la legge del più forte - Trump vende ai palestinesi diritti che già hanno mentre il mondo celebra una falsa pace basata sulla legge del più forte ... Scrive ilfattoquotidiano.it

L’editoriale / Il ruolo di Trump poliziotto del mondo - Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di poter affermare che Trump ha portato una pace duratura in Medio Oriente. Come scrive ilmessaggero.it

Mo: Bonelli, 'piano Trump ignora palestinesi, Israele rispetti diritto internazionale' - "Il successo diplomatico significa portare la pace, fermare le armi, arrivare a un cessate il fuoco. Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Mondo Trump Diritto Internazionale