il miracolo di trump

Ci avevano detto che l'America di Trump si sarebbe ritirata dentro i propri confini e si sarebbe disinteressata del mondo esterno; ci avevano detto che Trump sarebbe stato un pericolo per la già fragile pace nel mondo. Come molte delle cose dette dall'insediamento del presidente americano, e più in generale delle cose dette sui conservatori, non era vero nulla e ieri ne abbiamo avuto la dimostrazione plastica. In Egitto, a Sharm el-Sheikh, mezzo mondo lo ha incoronato come il salvatore della pace globale, altro che Premio Nobel. Presidenti, premier, sceicchi e capi popolo hanno fatto da testimoni alla firma del trattato "Peace 2025", che pone fine alla guerra tra Israele e Hamas e con lui hanno stretto un patto che va ben oltre quella vicenda e che punta a un nuovo assetto dell'area mediorientale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

