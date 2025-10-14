Il miracolo di Trump
Ci avevano detto che l'America di Trump si sarebbe ritirata dentro i propri confini e si sarebbe disinteressata del mondo esterno; ci avevano detto che Trump sarebbe stato un pericolo per la già fragile pace nel mondo. Come molte delle cose dette dall'insediamento del presidente americano, e più in generale delle cose dette sui conservatori, non era vero nulla e ieri ne abbiamo avuto la dimostrazione plastica. In Egitto, a Sharm el-Sheikh, mezzo mondo lo ha incoronato come il salvatore della pace globale, altro che Premio Nobel. Presidenti, premier, sceicchi e capi popolo hanno fatto da testimoni alla firma del trattato "Peace 2025", che pone fine alla guerra tra Israele e Hamas e con lui hanno stretto un patto che va ben oltre quella vicenda e che punta a un nuovo assetto dell'area mediorientale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Reggio Calabria, Salvini: "Trump sta facendo miracolo per la pace, non la Flotilla" - facebook.com Vai su Facebook
È quasi miracoloso che, almeno fino ad ora, solo pochissimi paesi hanno risposto ai dazi di #Trump con contro dazi. Forse in media i leader del resto del mondo sono più svegli di Trump e sanno che i dazi fanno danni innanzitutto a chi li mette. #TrumpTariffs - X Vai su X
"Questa pace è un miracolo". Witkoff a Tel Aviv. Applausi per Donald Trump - “Questa pace è un vero miracolo” e arriva “da chi ha avuto coraggio”. Si legge su iltempo.it
Netanyahu a Trump: "Grazie per essersi schierato contro le bugie dell'Onu" - "Grazie per essersi schierato con Israele contro le menzogne dell'Onu". Come scrive iltempo.it
Reggio Calabria, Salvini: “Trump sta facendo miracolo per la pace, non la Flotilla” - Nel punto stampa di Piazza De Nava che ha preceduto il comizio in vista del weekend delle elezioni Regionali in Calabria, Matteo Salvini ha commentato la proposta di pace per Gaza messa sul tavolo da ... Scrive strettoweb.com