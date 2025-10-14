Il miracolo della Bernaga ecco come una suora ha salvato 21 consorelle nell’incendio del monastero

Sarebbero morte tutte. Se una di loro non si fosse alzata per andare a trovare una consorella che si sentiva poco bene, le 22 monache romite ambrosiane del monastero della Bernaga non sarebbero qui a raccontare la loro storia. È questo il dettaglio drammatico che emerge dal racconto dell’incendio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

News recenti che potrebbero piacerti

Monastero della Bernaga: un miracolo conserva e risparmia dalle fiamme una statua della Vergine in marmo, dono d'oltreoceano - Merateonline - X Vai su X

#NEWS - Un vasto #incendio è scoppiato sabato a #LaValletta #Brianza (#Lecco) nello storico #Monastero di #Bernaga, realizzato all'inizio del XVII secolo e recentemente diventato famoso per essere il luogo in cui ha ricevuto la sua prima comunione San Ca - facebook.com Vai su Facebook

Suora prega San Giuseppe: ottiene il miracolo della guarigione dalla malattia - La storia vera di suor Maria Geltrude di Gesù Nazareno che guarisce miracolosamente grazie alla visita misteriosa di San Giuseppe. lalucedimaria.it scrive

Monastero della Bernaga: un miracolo conserva e risparmia dalle fiamme una statua della Vergine in marmo, dono d'oltreoceano - Mentre la copertura del convento era avvolta da fiamme altissime e estese su tutto il perimetro dell'edifciio, visibili a chilometri ... Secondo merateonline.it

Incendio al monastero della Bernaga, le fiamme propagate dalla cella di una suora: panico mentre seguivano il Papa in tv VIDEO - Un vasto incendio è scoppiato ieri nel monastero della Bernaga a Perego, una frazione di La Valletta, nel Lecchese, luogo di culto dal 1600 dove ha ricevuto la comunione ... Riporta ilgazzettino.it