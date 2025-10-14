Il miracolo della Bernaga ecco come una suora ha salvato 21 consorelle nell’incendio del monastero

Sarebbero morte tutte. Se una di loro non si fosse alzata per andare a trovare una consorella che si sentiva poco bene, le 22 monache romite ambrosiane del monastero della Bernaga non sarebbero qui a raccontare la loro storia. È questo il dettaglio drammatico che emerge dal racconto dell’incendio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

