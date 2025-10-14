il mio gigi meroni la sua gallina mi odiava kvaratskhelia me lo ricorda rocco aveva capito che non eravamo fratelli

«Il mio Gigi Meroni, la sua gallina mi odiava. Kvaratskhelia me lo ricorda» Bellissima intervista de La Stampa (a firma Francesco Manassero) a Kristiane Uderstadt il grande amore di Gigi Meroni. Lei ha donato l’autoritratto della mitica farfalla granata al Museo del Toro. Domani saranno 58 anni dalla sua tragica scomparsa. Kristiane Uderstadt, il grande amore di Gigi Meroni, ha spiegato in una lettera toccante la donazione al Museo del Toro dell’autoritratto dell’iconico numero 7. Difficile separarsene? «Sì, è il quadro cui tengo di più, ma l’ho fatto con il cuore. Nella casa del Toro ogni tifoso può andare a vederlo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

