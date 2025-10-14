Il ministro Schillaci nomina il Parisi sbagliato | il Nobel per la Fisica diventa presidente della commissione antidoping

Un altro scivolone per il ministero della Salute. Il Nobel Giorgio Parisi è stato nominato presidente della commissione antidoping del ministero, ma si tratta di un errore. E l’incarico gli è stato assegnato a sua insaputa. Come riporta Repubblica, Parisi, uno degli scienziati italiani più conosciuti nel mondo, ha spiegato di non essere a conoscenza della nomina, nonostante sia indicato il suo nome sul provvedimento del ministero. Si è trattato infatti di un equivoco: il professore di fisica ha un “quasi omonimo” medico dello sport, il rettore dell’Università di Roma foro italico Attilio Parisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

