il miglior colpitore di testa nella storia del calcio italiano

Mentre il calcio per club si ritirava per la pausa Nazionali, buona parte dei suoi dirigenti si riuniva a Roma. Il motivo era l’assemblea generale di quella che fino a pochi giorni fa conoscevamo come ECA, cioè European Club Association, e che dopo questa assemblea abbiamo iniziato a chiamare EFC, cioè European Football Clubs. Il rebranding era uno dei motivi che hanno reso l'appuntamento così importante, almeno dal punto di vista dell’EFC, che per questo - almeno ufficialmente - ha deciso di fare le cose in grande. Decine di invitati, un’intervista dal vivo a Zlatan Ibrahimovi?, la presenza sia di?eferin che di Gianni Infantino, una puntata live del podcast The Overlap, un concerto di Damiano David riservato ai membri nella sontuosa location delle terme di Caracalla. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

