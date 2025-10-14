Il messinese Alessandro Galletta condannato a 16 anni per l' omicidio di Carlo Mortilli nel 1997

La Corte d’Assise di Brescia, presieduta da Cristina Ardenghi, ha condannato a 16 anni di carcere il messinese Alessandro Galletta, 53 anni, ritenuto coinvolto nella rapina sfociata nell’uccisione del gioielliere Carlo Mortilli, avvenuta nel maggio 1997 nel parcheggio dell’hotel West Garda di Padenghe. Era stato incastrato dopo 25 anni da una traccia di Dna. Dopo circa due ore di camera di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

