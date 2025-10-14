Il merito principale per il cessate il fuoco a Gaza è dell' Idf e di Netanyahu

"Se inizi a prendere Vienna, prendi Vienna." – Napoleone Ora sono necessarie parole senza mezzi termini, altrimenti non ci tireremo indietro dal riconoscere la dura – e per m.

Il merito principale per il cessate il fuoco a Gaza è dell'Idf e di Netanyahu - Israele ha scelto di distruggere Hamas e Hezbollah per non dover più dire “Mai più” ... Riporta ilfoglio.it

Israele: «Firmata la prima fase dell'intesa su Gaza». Barghouti non verrà rilasciato, l'Idf manterrà il controllo sul 53 per cento della Striscia - Dopo quattro giorni di trattative in Egitto, sulla base del piano varato da Donald Trump con gli altri paesi arabi, le delegazioni di Hamas e Israele hanno raggiunto l’intesa sui nodi più importanti d ... Secondo editorialedomani.it

L’accordo per la pace a Gaza sulle prime pagine dei quotidiani del mondo - Una carrellata di prime pagine sui quotidiani e siti web del mondo che rilanciano la notizia dell'accordo per la pace a Gaza ... Lo riporta dire.it