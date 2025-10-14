Il mercato delle madri in affitto genera ogni anno miliardi di dollari | lo studio di Cricenti

Il mercato delle madri in affitto genera ogni anno miliardi di dollari di fatturato, la quasi totalità dei quali finisce nelle casse delle agenzie di mediazione, quelle che, nell'interesse di una coppia infertile, trovano una donna, che in cambio di soldi, si presta a fare da gestante. E quel giro di affari va a tutto ed esclusivo vantaggio delle agenzie che si occupano di questo mercimonio: se l'affitto di un utero arriva a costare anche più di centomila dollari, solo dieci, quindici, finiscono alla donna gestante, che nella maggior parte dei casi, proviene da zone del mondo povere, ed è povera a sua volta, costretta dal bisogno a prestarsi a una gravidanza per conto terzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il mercato delle madri in affitto genera ogni anno miliardi di dollari: lo studio di Cricenti

Scopri altri approfondimenti

BONUS MAMMA 2025 A partire dal 2026, il Bonus Mamme sarà confermato e potenziato, favorendo maggiore sostegno alle lavoratrici madri e incentivando la partecipazione al mercato del lavoro. Il contributo in busta paga è esentasse viene erogato - facebook.com Vai su Facebook

Come calcolare online l’affitto di casa: guida alle regole e valori di mercato - Determinare correttamente il prezzo di affitto casa è un processo che richiede l’applicazione di specifici criteri, sia per chi mette sul mercato il proprio immobile e ha bisogno di conoscere le ... Come scrive pmi.it

Mercato centrale. Concessione bis fino a febbraio 2035. Senza ritoccare l’affitto - Firenze, 20 maggio 2025 – La società Mercato centrale Firenze Srl potrà continuare a beneficiare dei 2. Come scrive lanazione.it

Mercato immobiliare: crescita sostenuta dei canoni di affitto (+5,5%), cala la domanda (-9,2%). I prezzi città per città - In Italia, nel primo semestre del 2025 i canoni di affitto sono aumentati di più del doppio rispetto ai prezzi delle case in vendita. Si legge su affaritaliani.it