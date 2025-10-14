Il maratoneta Politano corre anche in infermeria è già guarito e può essere convocato col Torino Corsport

Politano va veloce anche in infermeria, è già guarito e può essere convocato col Torino (Corsport) Politano è certamente uno degli uomini copertina di questo Napoli. Infaticabile, unica quantità e qualità, è diventato un calciatore imprescindibile per la squadra di Conte. E a quanto pare nemmeno l’infortunio lo allontanerà dai campi. Perché Matteo Politano ha già recuperato, ha ripreso ad allenarsi ed è probabile che venga convocato per l’anticipo di sabato (ore 18) a Torino contro i granata di Cairo. Scrive il Corriere dello Sport: Matteo Politano no stop: finora non lo ha fermato praticamente nessuno e a quanto pare non ci riuscirà finanche l’infortunio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

