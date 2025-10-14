Il look della Principessa del Galles per incontrare genitori e volontari di Home-Start Oxford ente di beneficenza che lavora per l' infanzia in Regno Unito

K ate Middleton, ancora una volta, ha scelto un look elegante, opportuno e che mette in luce il suo ruolo di icona moderna della monarchia britannica. Durante una visita all’organizzazione no-profit Home-Start di Oxford – ente di beneficenza che supporta oltre 60.000 famiglie in difficoltà in tutto il Regno Unito – la Principessa del Galles ha sfoggiato un impeccabile tailleur verde oliva firmato Victoria Beckham. Capo già indossato lo scorso maggio in occasione della consegna del Queen Elizabeth II Award for British Design. Un royal re-wear che non è passato inosservato, perfettamente in linea con la filosofia sostenibile e raffinata della Principessa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il look della Principessa del Galles per incontrare genitori e volontari di "Home-Start Oxford", ente di beneficenza che lavora per l'infanzia in Regno Unito

