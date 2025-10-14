Il lipedema | una malattia ancora poco conosciuta
Il lipedema è una malattia cronica e progressiva che colpisce quasi esclusivamente le donne e si manifesta con un anomalo accumulo di tessuto adiposo, doloroso e resistente alle comuni terapie dimagranti.Riconosciuto ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità solo da pochi anni, è. 🔗 Leggi su Romatoday.it
