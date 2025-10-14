Il libro di Giorgia Meloni è fonte di ispirazione per tutti | la recensione è di Donald Trump

Il libro di Giorgia Meloni “è fonte di ispirazione per tutti”. Il presidente Usa Donald Trump ha consigliato sul social Truth l’acquisto del libro della presidente del Consiglio Io sono Giorgia, uscito a giugno scorso nella sua versione inglese. E ha colto l’occasione per esaltare il lavoro svolto al governo dalla leader di Fratelli d’Italia, in un post dal tono pubblicitario con tanto di copertina del libro in mostra e link per comprarlo online. “Meloni, la grande presidente del Consiglio dei ministri dell’Italia – si legge nel messaggio social di Trump – ha scritto un nuovo libro, Io sono Giorgia: le mie radici, i miei principi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

