Il leggendario Francois Kevorkian The Teacher inaugura la stagione invernale alla discoteca Hype
“House, House, fortissimamente, House” sarà il leitmotiv dell’inaugurazione invernale alla discoteca Hype di Castelvolturno. L’evento di Sabato 18 ottobre dalle ore 22:00 vedrà protagonista in console “The teacher” François Kevorkian, ribattezzato dai nightclubber partenopei “’o professore”, uno dei dj più richiesti al mondo. Negli anni ha snocciolato pezzi e remix per U2, Depeche Mode, Pet Shop Boys e Mariah Carey, solo . 🔗 Leggi su 2anews.it
