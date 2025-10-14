Il Gruppo Genesi torna a teatro con il musical L' incanto del castello
Dal 25 al 26 ottobre il gruppo Genesi Musical è pronto a tornare sul palco del Teatro Bogart con “L’incanto del castello” un nuovo spettacolo ispirato al mondo delle fiabe. Nata nel 1985 a Cesena, Genesi Musical è una delle compagnie di teatro amatoriali più longeve della realtà cesenate. E dopo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Il Gruppo Genesi torna dopo due anni con un musical inclusivo - Sul palco 27 giovani attori mettono in scela la storia di un adolescente che vuole aprire gli occhi a una comunità ottusa Torna a calcare le scene domani e sabato alle 21, e domenica alle 15. ilrestodelcarlino.it scrive