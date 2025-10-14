Il grande ritorno di Maria Grazia Chiuri in Fendi
Fendi ha annunciato la nomina di Maria Grazia Chiuri a nuova Chief Creative Officer della Maison romana, segnando il ritorno di una delle designer italiane più influenti del panorama contemporaneo là dove tutto era cominciato. « Maria Grazia Chiuri è uno dei più grandi talenti creativi nella moda oggi e sono lieto che abbia scelto di tornare da Fendi per continuare ad esprimere la sua creatività all’interno del gruppo LVMH, dopo aver condiviso la sua visione audace della moda. Circondata dai team di Fendi e in una città che le è cara, sono convinto che Maria Grazia contribuirà al rinnovamento artistico e ai successi futuri della Maison, perpetuandone al contempo la sua eredità unica», ha affermato Bernard Arnault, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo LVMH. 🔗 Leggi su Panorama.it
