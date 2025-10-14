Il Grande Fratello prova a parlare di pace ma ci inciampa dentro
Simona Ventura rompe la bolla di isolamento del GF per parlare della pace tra Israele e Hamas, mostrando i limiti per un tema che non padroneggia al meglio. Così l'annuncio, con tanto di celebrazione di Trump sollecito di emozioni di pubblico e concorrenti, rischia di scivolare involontariamente nella propaganda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
