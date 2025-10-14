Il granchio blu diventa cibo per gatti L'esperta | Presto in arrivo anche sul mercato umano
Il granchio blu, tra le specie invasive più dannose per l’economia ittica italiana, trova nuova vita come ingrediente per il pet food. Diventerà in farina proteica per gatti, sostenendo pescatori e la biodiversità autoctona. 🔗 Leggi su Fanpage.it
