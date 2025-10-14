Il governo spagnolo propone di inserire il diritto all' aborto in Costituzione come ha già fatto la Francia | Facciamo un passo avanti per la libertà e l’autonomia delle donne

Vanityfair.it

Si tratta di un diritto che, in realtà, è già sancito da una sentenza del Tribunale Costituzionale, ma che, secondo Pedro Sánchez, potrebbe essere rimesso in discussione, in futuro, dalle destre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

