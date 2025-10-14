Il governo spagnolo propone di inserire il diritto all' aborto in Costituzione come ha già fatto la Francia | Facciamo un passo avanti per la libertà e l’autonomia delle donne
Si tratta di un diritto che, in realtà, è già sancito da una sentenza del Tribunale Costituzionale, ma che, secondo Pedro Sánchez, potrebbe essere rimesso in discussione, in futuro, dalle destre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Il governo spagnolo, quello che ha rapidamente riconosciuto lo Stato di Palestina, e la sinistra spagnola reagiscono così di fronte al conferimento del #Nobel per la Pace a #Machado, oppositrice di #Maduro. #senzavergogna.
Il parlamento spagnolo approva l'embargo sulle armi da e verso Israele. Il provvedimento vieta sia tutte le esportazioni di materiale, prodotti o tecnologie militari verso Tel Aviv, che l'importazione di qualunque tipo di armamento. Il governo Sanchez continua n
Spagna, Sanchez propone di inserire il diritto all'aborto in Costituzione - Questa è la nuova proposta del Premier spagnolo, presto sarà presentata al Congresso.
Il governo spagnolo propone di inserire il diritto all'aborto in Costituzione come in Francia - Il governo spagnolo ha annunciato che spingerà per una riforma della Costituzione per includere il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza al fine di "sancire la libertà e l'autonomia del ...
Sánchez propone di inserire il diritto all'aborto nella Costituzione spagnola - Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato che porterà al Congresso una proposta di riforma costituzionale per includere il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza nella Costituzione, b ...