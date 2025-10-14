Il governo annuncia il taglio dell' Irpef ma la pressione fiscale aumenta

Con l’approvazione in Consiglio dei ministri del Documento programmatico di bilancio (Dpb), il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha illustrato i principal. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Tra i principali provvedimenti del Documento programmatico di Bilancio c'è il taglio della seconda aliquota 'Irpef.

Manovra 2026, il governo dopo il Cdm annuncia le novità su Irpef, stipendi e bonus: cosa cambia - I primi punti fissi della legge di bilancio 2026 ci sono, ma nella manovra restano anche tante incognite.

Riforma Irpef 2026, confronto fra proposte. Come si risparmia di più? - Si susseguono le proposte per la riforma Irpef 2026, non solo quella del Governo, ma anche dal Movimento 5 Stelle e Renzi.

