Il Golfo di Napoli svela una grande barriera corallina | la scoperta che cambia il volto del Mediterraneo
A oltre 500 metri di profondità, nel cuore del Golfo di Napoli, un gruppo di ricercatori italiani ha individuato una grande barriera corallina bianca mai osservata prima nel Mediterraneo. La scoperta, annunciata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), è il risultato della missione scientifica Demetra, finanziata dall’Unione Europea e condotta in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’ Università Politecnica delle Marche e l’ Università Federico II di Napoli. Grazie all’impiego di un veicolo sottomarino a controllo remoto (ROV), gli studiosi hanno esplorato la complessa morfologia del Canyon Dohrn, una profonda valle sottomarina che si estende al largo della costa partenopea. 🔗 Leggi su It.insideover.com
