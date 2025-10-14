Il Golden Power olandese su Nexperia segna un punto di svolta in Europa Ecco perché
Con una decisione definita “altamente eccezionale”, il governo dell’Aia ha attivato i poteri speciali del Goods Availability Act contro Nexperia, produttore di semiconduttori con sede a Nijmegen ma di proprietà della cinese Wingtech, a sua volta parzialmente statale. Che significa? La mossa consente all’esecutivo di bloccare o annullare decisioni aziendali ritenute dannose per la sicurezza nazionale o per la disponibilità di “conoscenze e capacità tecnologiche cruciali”. È la prima volta che l’Olanda fa ricorso a questo strumento. Un segnale di quanto la questione dei semiconduttori sia ormai percepita come materia di sicurezza strategica, piuttosto che di libero mercato. 🔗 Leggi su Formiche.net
