Il giro sulla ruota panoramica si trasforma in un incubo | il sedile si apre e un uomo resta appeso – Video
Paura alla fiera agricola ExpoQuinari, nello stato brasiliano di Acre: uno dei sedili della ruota panoramica si è aperto improvvisamente mentre l’attrazione era in funzione. Un uomo è precipitato così nel vuoto, aggrappandosi alla struttura di metallo della giostra per non cadere a terra. In una nota ufficiale la comunità organizzatrice dell’evento, il comune di Senador Guiomard, ha dichiarato che il parco aveva superato tutti i controlli di sicurezza. Le immagini hanno fatto il giro del web diventando in poco tempo virali. Attimi di panico anche per una donna seduta accanto all’uomo: è riuscita a tenersi al sedile danneggiato fino all’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
