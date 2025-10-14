Il gin toscano che ha conquistato il Nord Europa | la storia sostenibile di Visionair

Firenzetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le colline del Chianti, in un piccolo laboratorio di Firenze, nasce un gin che non vuole soltanto essere bevuto ma anche vissuto. Si chiama Visionair, ed è il progetto di Stefano Clemente e Ilaria Lorini, due sommelier che hanno deciso di unire artigianalità toscana e sostenibilità in un’idea. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Gin Toscano Ha Conquistato