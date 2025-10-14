Il gin toscano che ha conquistato il Nord Europa | la storia sostenibile di Visionair
Tra le colline del Chianti, in un piccolo laboratorio di Firenze, nasce un gin che non vuole soltanto essere bevuto ma anche vissuto. Si chiama Visionair, ed è il progetto di Stefano Clemente e Ilaria Lorini, due sommelier che hanno deciso di unire artigianalità toscana e sostenibilità in un’idea. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
