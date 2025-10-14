Il Gianluca Guidi 4tet in concerto al Circolo Cittadino di Latina
Torna per la sua 26° edizione la rassegna "Latina in Jazz 20252026" a cura del Latina Jazz Club Luciano Marinelli ospitata, come è ormai tradizione, dal Circolo Cittadino Sante Palumbo.Sabato 18 ottobre presso l'auditorium si potrà assistere all'Omaggio a Frank Sinatra del Gianluca Guidi 4tet.
ATTENZIONE Domani mattina, 30/09/25, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il Circolo Cittadino di Latina, sarà possibile sottoscrivere la quota sociale, acquistare gli abbonamenti ed i biglietti per il concerto del 18.10.25 di Gianluca Guidi.
Massimo Popolizio, Luca Barbareschi, Filippo Timi, Michele Riondino, Antonio Rezza, Gianluca Guidi, Melania Giglio: tutti i protagonisti della nuova stagione al Teatro Petrarca
Gianluca Guidi: "Sinatra? Un mito. Mio padre Johnny Dorelli, un esempio con la sua vita" - Dopo essere stato a Roma al Teatro Golden, Gianluca Guidi prosegue il tour con lo spettacolo Sinatra.
Gianluca Guidi al Lyrick. Omaggio a Frank Sinatra tra parole e musica - 15, per la stagione "Edizione straordinaria", Gianluca Guidi (nella foto) va in scena con il suo spettacolo "Sinatra