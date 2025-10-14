Il Gianluca Guidi 4tet in concerto al Circolo Cittadino di Latina

Torna per la sua 26° edizione la rassegna “Latina in Jazz 20252026” a cura del Latina Jazz Club Luciano Marinelli ospitata, come è ormai tradizione, dal Circolo Cittadino Sante Palumbo.Sabato 18 ottobre presso l’auditorium si potrà assistere all’Omaggio a Frank Sinatra del Gianluca Guidi 4tet. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

