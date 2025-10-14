il gemellaggio con tel aviv resta insulti e scontri pro pal

In aula sono scattati fischi e cori contro la maggioranza dai pro Pal che occupavano i banchi del pubblico - «vergogna, vergogna», «dal fiume al mare, Palestina libera» -, davanti a Palazzo Marino, scontri tra gli antagonisti del centro sociale Cantiere e la polizia che per tutto il pomeriggio ha presidiato in tenuta anti sommossa gli ingressi visto che alla vigilia i manifestanti minacciavano: «O il Consiglio blocca il gemellaggio Milano-Tel Aviv, o blocchiamo il Consiglio». E il caos è scoppiato quando l'aula ha bocciato - con la sinistra divisa quasi a metà - la parte dell'odg, condiviso fino a una settimana fa da Pd e Europa Verde, che chiedeva l'interruzione dei rapporto con Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

