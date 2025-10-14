Il GdI in Israele - il VIDEO del varco di Kerem Shalom tra Gaza ed Egitto | filo spinato muri di cemento armato e check point Idf
Il Giornale d'Italia si è recato al valico di Kerem Shalom, sud di Gaza. Il confine è una fortezza: reti metalliche, cemento armato e check-point bloccano l’ingresso di aiuti e civili Il Giornale d'Italia, in viaggio in Israele nei primi giorni di ottobre, si è recato anche al valico di Kerem. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
VENERDI' 3 OTTOBRE. SCIOPERO GENERALE. BLOCCHIAMO TUTTO. LIVORNO DALLE ORE 6 VARCO ZARA La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo Stato genocida di Israele, mentre era impegnata in una missione civ - facebook.com Vai su Facebook
Israele assalta la Flottilla, sciopero generale in Italia: presidio a Genova a varco Albertazzi Vai su X