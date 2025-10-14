Il Gargano celebra 120 anni dalla prima esplorazione della Grotta di Pian della Macina

Il ‘Gruppo Speleologico Argod’ di San Nicandro Garganico, con il patrocinio della Federazione Speleologica Pugliese, organizza l’evento celebrativo ‘Pian della Macina: alle origini dell'esplorazione’,L'iniziativa celebra il 120esimo anniversario della prima documentata esplorazione della Grotta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

