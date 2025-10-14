Il futuro di Gaza Trump frena sulla soluzione a 2 Stati | Ora parliamo di ricostruzione Scontri tra Hamas e i clan locali | 32 morti
Roma, 14 ottobre 2025 – Ora che la pace esiste sulla carta, la sfida è governare la Striscia di Gaza. All’indomani dello scambio tra ostaggi e prigionieri palestinesi, sul piatto rimane la smilitarizzazione di Gaza e l’amministrazione futura. Trump non si è ancora espresso sull’ipotesi della soluzione a due Stati: “Non sto parlando di uno stato unico, uno stato doppio o due stati. Stiamo parlando della ricostruzione di Gaza '', ha sottolineato il presidente Usa. Intanto la situazione a Gaza rimane esplosiva. Scontri armati tra Hamas e i clan locali hanno causato almeno 32 morti. Tel Aviv spinge: questa mattina il ministero degli Esteri israeliano ha rilanciato su X le immagini con un commento chiarissimo: “Non è resistenza, è tirannia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
