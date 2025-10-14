Il futuro dell’Europa dipende dalla sua capacità di innovare nel campo della sicurezza
Questo è un articolo del numero di Linkiesta Magazine ordinabile qui. In questo momento storico la Commissione Europea ha come orizzonte prioritario l’intensificazione dei rapporti con le aziende del settore della difesa che rappresentano il futuro della deterrenza europea e della sua capacità di innovazione. Ormai le minacce che ci troveremo ad affrontare sono note e il tempo che abbiamo davanti non è eterno, quindi la sinergia tra Stati membri, Nato e istituzioni europee da un punto di vista politico è l’unica strada praticabile. Il regolamento Safe (Security Action For Europe) e il prossimo programma Edip (European Defence Industry Programme) creeranno molte nuove possibilità finanziarie e di sviluppo per la nostra industria della difesa e per la nostra preparazione in materia di difesa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
