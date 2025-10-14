Il futuro della Damiano Si sposterà al Mordani Mentre le elementari andranno alla Novello

Dal 2027 la scuola media Damiano sarà interamente trasferita nell’edificio che attualmente ospita le elementari Mordani, in pieno centro, mentre queste ultime avranno la loro nuova sede nel plesso delle medie Guido Novello, all’interno del quale ci sono spazi sufficienti sia per le elementari che per le medie. La decisione è stata comunicata ieri pomeriggio alla elementare Ricci di via Cilla, durante il consiglio d’istituto a cui hanno preso parte il sindaco, Alessandro Barattoni, e l’assessora alla scuola, Francesca Impellizzeri, proprio per annunciare il nuovo assetto deciso dall’ Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il futuro della Damiano. Si sposterà al Mordani. Mentre le elementari andranno alla Novello

Approfondisci con queste news

"Costruiamo un futuro lavorativo basato sul rispetto e la dignità." Damiano aderisce al progetto SAFE dell'associazione 6Libera per un ambiente di lavoro in cui ciascuno di senta a suo agio e al sicuro, dove non trovi mai spazio la violenza, anche verbale, le m - facebook.com Vai su Facebook

Il futuro della Damiano. Si sposterà al Mordani. Mentre le elementari andranno alla Novello - Ieri, in attesa della risposta, c’è stato un altro presidio partecipato dei genitori . Riporta msn.com

Sciolto il mistero sul futuro della media Damiano: la scuola si sposta alla primaria Mordani. La Mordani va alla Novello - Alla fine di una giornata di attese e pressioni, è arrivata la risposta ufficiale dal Comune sul caso della media Damiano, che nelle ultime settimane ha ... Secondo ravennanotizie.it

Scuole Ravenna, la San Pier Damiano sarà trasferita al Mordani. Coinvolta anche la Novello - Dal 2027, il sistema scolastico del centro di Ravenna sarà interessato da una riorganizzazione significativa: la scuola media Damiano sarà ... Riporta corriereromagna.it