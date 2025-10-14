Il fisico premio Nobel anziché il medico per il Comitato antidoping | l’affaire Parisi al ministero della Salute che poi si scusa

Il fisico premio Nobel nel 2021 o il medico dello Sport rettore universitario? All’anagrafe hanno lo stesso cognome: Parisi (e non sono neppure i soli, tra l’ex ministro Arturo e la ballerina Heather). Ma lo scienziato si chiama Giorgio, il dottore sarebbe Attilio. Al ministero della Salute si sono imbrogliati con l’omonimia: un pasticcio. Giorgio Parisi, il fisico, è stato nominato alla presidenza della Commissione antidoping dove sarebbe dovuto finire Attilio, rettore dell'Università di Roma Foro Italico. Uno scambio di persona. Una gaffe clamorosa, racconta il quotidiano Repubblica. Possibile? Sì. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

