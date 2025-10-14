Il fiocco nero sulla giacca di Antinelli per Italia-Israele il giornalista Rai | Per i colleghi morti a Gaza per raccontare un genocidio – Il video
Portava una coccarda nera sul bavero della giaccia il giornalista Rai Alessandro Antinelli, che dopo Italia-Israele ha spiegato il suo significato. L’occasione è stata la solidarietà espressa alla collega di Rainews Elisa Dossi, rimasta ferita durante gli scontri tra polizia e ProPal fuori dallo stadio di Udine, colpita proprio con una pietra da una manifestante. Per Antinelli è il gancio per ricordare i 250 giornalisti caduti a Gaza. Nel suo ricordo per i colleghi morti a Gaza, Antinelli ha ringraziato quelli che hanno raccontato le ore di tensione vissute prima della partita degli azzurri contro gli israeliani. 🔗 Leggi su Open.online
