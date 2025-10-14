Il figlio minaccia di incendiarle casa la mamma lo filma con il telefonino e lo denuncia ai carabinieri

Napolitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Soccavo, i carabinieri della stazione Rione Traiano hanno arrestato in flagranza differita per il reato di maltrattamenti in famiglia un 30enne del posto. La madre dell’indagato ha denunciato ai carabinieri le violenze e le minacce subite dal figlio da luglio ad oggi. L’ultimo episodio è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

figlio minaccia incendiarle casaIncendio a Cornaredo, morti padre e madre anziani con il figlio 55enne. Cosa sappiamo fino ad ora - Nella notte è divampato un incendio in una palazzina della provincia milanese. Da vanityfair.it

figlio minaccia incendiarle casaIncendio in una palazzina nel Milanese, 3 morti e 40 evacuati: padre, madre e figlio perdono la vita - Un’intera famiglia è morta nel rogo che si è sviluppato all’interno della palazzina intorno alle 4. Riporta msn.com

Cerca di strangolare il figlio, cane interviene e salva il minore ma il papà incendia casa e scappa - Scene di follia nelle scorse ore nel Bolognese dove un padre ha cercato di strangolare il figlio minorenne in casa dopo una lite per futili motivi ma di fronte all’intervento del cane, che ha salvato ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Figlio Minaccia Incendiarle Casa