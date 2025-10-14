Il figlio minaccia di incendiarle casa la mamma lo filma con il telefonino e lo denuncia ai carabinieri

A Soccavo, i carabinieri della stazione Rione Traiano hanno arrestato in flagranza differita per il reato di maltrattamenti in famiglia un 30enne del posto. La madre dell’indagato ha denunciato ai carabinieri le violenze e le minacce subite dal figlio da luglio ad oggi. L’ultimo episodio è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

