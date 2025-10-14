Il field goal vincente dei Bears ostacola lo sforzo di rimonta dei comandanti

2025-10-14 05:35:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I Chicago Bears centrarono un field goal allo scadere del tempo per sconfiggere i Washington Commanders in un piovoso lunedì sera, 25-24. Dopo aver iniziato la stagione 0-2, i Bears hanno vinto tre partite consecutive. Il running back di Chicago D’Andre Swift è stato spettacolare in questo. Ha terminato il gioco con 108 yard di corsa, 67 yard di ricezione e una presa da touchdown. Oltre a ciò, il quarterback Caleb Williams è andato 17 su 29 con 252 yard di passaggio e due touchdown totali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com