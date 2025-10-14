Il Festival dei Circoli del Cinema a Messina premio alla carriera a Roberto Andò e proiezione del film su Ferdinando Scianna
Premi, visioni di film, incontri, ospiti e riflessioni sul futuro del grande schermo: torna a Messina, dal 24 al 26 ottobre al cinema Lux, il Festival dei Circoli del Cinema, appuntamento annuale dedicato alla cultura cinematografica e ai nuovi sguardi sul cinema contemporaneo.L’evento è promosso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
