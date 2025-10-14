il fano si rinforza in attacco arriva slain

L’Alma Fano Calcio punta sull’acquisto del calciatore spagnolo Luca Slain, classe 2004, trequartista offensivo con il vizio del gol. Il perfezionamento dell’accordo dovrebbe avvenire nelle prossime ore, il tempo necessario perché il giocatore possa raggiungere l’Italia, considerato anche che viene da un campionato equadoregno. Con l’arrivo di Slain si punta a migliorare la qualità del gioco, specie quello offensivo, che è sempre stato tra gli obiettivi principali della dirigenza granata sul mercato. Anche domenica contro il Villa San Martino si è vista una squadra che ha trovato qualche difficoltà nel costruire gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

