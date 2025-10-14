Il dramma di Romeo e Giulietta nel nuovo adattamento di Stefano Naldi

La Compagnia Teatro delle Forchette torna sul palco con una versione inedita di “Romeo e Giulietta”, sul palco del Teatro Testori venerdì 17 ottobre. L'adattamento, firmato da Stefano Naldi, colloca i personaggi in un Rinascimento oscuro e guerresco, che fa cornice ai due celebri innamorati, dove. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

