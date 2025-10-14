Il dramma del Veronese il piano diabolico di tre fratelli isolati dal mondo che lavoravano solo di notte
Una famiglia isolata dal resto del mondo, impoverita da un mutuo che definiva fraudolento e che gli aveva «mangiato» la casa. Un campo dove lavorare «solo di notte», con qualche mucca da cui ricavare il latte. È una vita grama quella che viene descritta dai vicini dei tre fratelli Ramponi, Franco, Dino e Maria Luisa, che per resistere a un controllo nel loro casolare non hanno esitato a far. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Una tragedia che lascia senza parole. Oggi, nel veronese, siamo stati colpiti da un evento drammatico durante uno sgombero. In questo momento di dolore, vogliamo esprimere le nostre più sincere condoglianze ai Carabinieri che hanno perso la vita e un pe - facebook.com Vai su Facebook
Verona, De Carlo: “ un dramma inaccettabile” https://lavocedelpatriota.it/verona-de-carlo-un-dramma-inaccettabile/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Il dramma del Veronese, il piano diabolico di tre fratelli isolati dal mondo che lavoravano solo dei notte - Una famiglia isolata dal resto del mondo, impoverita da un mutuo che definiva fraudolento e che gli aveva «mangiato» la casa. Riporta gazzettadelsud.it
